سونلغاز: تقدم أشغال مركز تخفيض الضغط بعين أميناس
بقلم نادية بن طاهر
أعلنت سونلغاز، عن تواصل الأشغال بالمنطقة الصناعية عين أميناس في ولاية إليزي، بمركز تخفيض الضغط بسعة 000 10 متر مكعب/سا.
وجاء في بيان لسونلغاز، أن الأشغال تتواصل على قدم وساق بمركز تخفيض الضغط بسعة 000 10 متر مكعب/سا، المتواجد بالمنطقة الصناعية لعين أميناس.
وأضاف البيان، أن نسبة تقدم الأشغال بلغت الـ75% وهذا في ظرف زمني جد وجيز من انطلاق الاشغال.
وأشار البيان، إلى أن هذا الاخير يعتبر مشروع حيوي سيفتح الافاق للمستثمرين للمساهمة إنعاش الاقتصاد الوطني وتنمية الولاية وخلق مناصب الشغل.
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