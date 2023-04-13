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سونلغاز: تقدم أشغال مركز تخفيض الضغط بعين أميناس

بقلم نادية بن طاهر
سونلغاز: تقدم أشغال مركز تخفيض الضغط بعين أميناس
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أعلنت سونلغاز، عن تواصل الأشغال بالمنطقة الصناعية عين أميناس في ولاية إليزي، بمركز تخفيض الضغط بسعة 000 10 متر مكعب/سا.

وجاء في بيان لسونلغاز، أن الأشغال تتواصل على قدم وساق بمركز تخفيض الضغط بسعة 000 10 متر مكعب/سا، المتواجد بالمنطقة الصناعية لعين أميناس.

وأضاف البيان، أن نسبة تقدم الأشغال بلغت الـ75% وهذا في ظرف زمني جد وجيز من انطلاق الاشغال.

وأشار البيان، إلى أن هذا الاخير يعتبر مشروع حيوي سيفتح الافاق للمستثمرين للمساهمة إنعاش الاقتصاد الوطني وتنمية الولاية وخلق مناصب الشغل.

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