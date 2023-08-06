“سونلغاز” تقرر إنجاز مركز تكوين خاص بوفاق سطيف

أعلن مجمع “سونلغاز” المالك الجديد لفريق وفاق سطيف، عن إطلاق مشروع لانجاز مركز تكوين خاص بالنادي في المستقبل القريب.

وكشفت “سونلغاز” اليوم الأحد، على هامش حفل نقل ملكية الوفاق إلى المجمع، عن جملة من المشاريع التي تخطط لتجسيدها مع النادي.

وأبرز المجمع في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوفاق سطيف، عزمه على انجاز مركز تكوين باسم “أولاد صابر” مع ترميم وإعادة هيكلة فندق “Hotel de france”.

كما كشف ذات المصدر عن مجسم مركز التكوين، الذي من شأنه حسب مجمع “سونلغاز” أن يدفع النادي إلى آفاق جديدة.

وسيقع ملعب مشروع بناء مركز التدريب الرياضي لكرة القدم في ضميمة القطب الرياضي المسقط على مستوى جماعة “أولاد صابر” ويتربع على مساحة 34 278 م2.

على أن يتكون حسب ذات البيان، من 8 عناصر أساسية، وهي مبنى إداري وآخر سكني ومطعم، ومبنى وحدة الاسترداد وقاعة متعددة الرياضات ومبنى غرف تغيير الملابس وملعب كرة القدم وموقف للسيارات ومساحات خضراء.