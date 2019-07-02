“سونلغاز” تقطع التيار الكهربائي عن مقر بلدية سيدي عمار وتعطل مصالح المواطنين

قامت المصالح التقنية لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية عنابة بقطع التيار الكهربائي عن مقر بلدية سيدي عمار .

و جاء قرار سونلغاز بقطع الكهرباء بسبب إخلال مسؤولي بلدية سيدي عمار بالاتفاق الذي يقضي بتسديد فاتورة الديون المقدرة 10 ملايير سنتيم.

قرار قطع التيار الكهربائي عن مقر البلدية خلف حالة من الفوضى وسط المواطنين بمصلحة الحالة المدنية الذين تعذر عليهم استخراج الوثائق الإدارية.

و في اتصال لـ “النهار” برئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عمار علي صياد، أكد أنه البلدية استهلكت ما يقارب 8 مليار فقط وهي مساعدة لتسديد المبلغ حيث طلب من مصالح سونلغاز الجلوس على طاولة الحوار لمناقشة الوضع.

إلا أن سونالغاز ألزمت البلدية بتسديد 2.5 مليار وهي قيمة التيار الكهربائي الضائع، ويستفيد منه المواطنين الذين لا يمتلكون عدادات أو أصحاب السكنات الفوضوية التي تستهلك الكهرباء بطريقة غير شرعية.