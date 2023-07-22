سونلغاز تكذب الشائعات المتعلقة بوفاق سطيف

فندت شركة سونلغاز، اليوم السبت، الشائعات المغلوطة والكاذبة المنسوبة إليها، المتداولة عبر صفحات التواصل الإجتماعي والمتعلقة بفريق وفاق سطيف.

ونبهت سونلغاز، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، أنها ستقوم بنشر كل المعلومات الخاصة بالفريقعن طريق بيانات رسمية، بعد إستكمال كل الإجراءات القانونية التي تمنحها صفة المالك الرسمي للنادي، إحتراما للمسيرين الحاليين للنادي ولجميع أنصار الوفاق.

كما أكدت سونلغاز في بيانها، أنه فور الإنتهاء من عملية نقل ملكية الفريق إليها بصفة رسمية سوف تصدر بيان يحمل تفاصيل ورقة الطريق المخططة، ويجيب على كل تساؤولات المناصرين و الأوفياء لنادي وفاق سطيف.