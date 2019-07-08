سونلغاز تكشف سبب انقطاع التيار الكهربائي أمس الأحد

كشفت مديرية التوزيع الكهرباء والغاز “سونلغاز”، اليوم الإثنين، في بيان لها عن سبب انقطاع التيار الكهربائي، في عديد بلديات العاصمة، أمس الأحد.

وقالت سونلغاز، إنه طرأ حادث تقني على الخطوط ذات التيار العالي الحاملة لشبكة نقل الكهرباء أمس الأحد على الساعة 15 و55 دقيقة.

وأفاد البيان أنه سجلت عدة انقطاعات في الكهرباء في ضواحي عين طاية وبرج الكيفان وباب الزوار والدار البيضاء والحراش والمحمدية والكاليتوس.

وأشارت سونلغاز إلى أنه تم تجنيد الفرق التقنية لإصلاح العطب، باستثناء بلدية الحراش التي تأخرت فيها عملية استرجاع الكهرباء إلى الساعة 18 و23 دقيقة.