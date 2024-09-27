سونلغاز تلتزم بربط مشروع “بلدنا” بالطاقة في الآجال المحددة

أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، التزام المجمع بتجنيد كل إمكانياته لربط مشروع “بلدنا” بالطاقة في الآجال المتفق عليها.

وحسبما جاء يوم الخميس في بيان للمجمع العمومي، أكد عجال لدى استقباله وفدا من المسيرين الرئيسيين في الشركة القطرية “بلدنا للصناعات الغذائية” بمقر المديرية العامة للمجمع، أن سونلغاز سطرت في هذا الإطار ورقة طريق عملية، تمكنها من تنفيذ كل التزاماتها فيما يتعلق بالربط بالطاقة.

وأضاف أنه تم توفير 80 ميغاواط و08 منطلقات في المرحلة الأولى من المشروع فيما يخص الكهرباء. في انتظار استلام طلب الربط بالغاز من الطرف القطري.

ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي للشركة القطرية في الجزائر، موريس غطاس، على أهمية المشروع بالنسبة لمنطقتي إفريقيا والشرق الأوسط. معبرا عن مستوى الثقة التي توليها إدارة شركته لمجمع سونلغاز.