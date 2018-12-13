سونلغاز تنتج أكثر من 19000 ميغاواتر سنويا كهرباء

كشف اليوم الخميس، ببومرداس، الرئيس المدير العام للمجمع سونلغاز، محمد عرقاب، أن القدرة الإنتاجية للمجمع من الطاقة الكهربائية تجاوزت سقف 19000 ميغاواتر سنويا.

وقال المدير العام بأن هدف المجمع هو”التغطية المتواصلة و في حينها للإحتياجات والطلب الذي هو في تزايد مستمر من الطاقة الكهربائية وطنيا”.

مؤكدا، بأن الجزائر تخلصت وتجاوزت مرحلة التخوف من عدم الوفرة في إنتاج الكهرباء وأصبحت حاليا مرتاحة في هذا المجال.

مضيفا: “المؤسسة غطت الصائفة الفارطة الطلب المتزايد على الكهرباء حيث أنتجت 13776 ميغاواتر ونتوقع في صائفة 2019 القادمة إنتاج نحو 15800 ميغاواتر”.

لضمان التغطية للطلب المتصاعد في هذه الفترة من السنة مع الإستعداد لتغطية الطلبات من خلال الإنتاج الإحتياطي المرصود للحالات القصوى وعند حدوث الأعطاب”.