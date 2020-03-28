سونلغاز..تنصيب خلية أزمة وإستمرار الخدمة على مستوى الوكالات التجارية

كشف مجمع سونلغاز عن إستمرار تقديم الخدمات على مستوى الوكالة التجارية خلال الفترة الإستثنائية التي تمر بها البلاد بعد تفشي فيروس كورونا.

وأفاد مجمع سونلغاز، اليوم السبت في بيان نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم تجديد أوقات العمل في وكالاته التجارية من الساعة 8 إلى غاية الساعة الـ14 مساء.

وكشف المجمع أيضا عن تطبيق مخطط وقائي جديد لمواجهة انتشار فيروس كورونا في صفوف عماله.

وأوضح بيان سونلغاز “فور ظهور أولى علامات الإنذار المتعلقة بالوباء الذي تواجهه كامل المعمورة على الصعيد العالمي كان مجمع سونلغاز سباقا في اتخاذ الاجراءات الوقائية الرامية إلى مواجهة الفيروس”.

وأضاف البيان “هذا إلى جانب تبنيه للاجراءات المقررة من قبل السلطات العمومية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-69 الصادر في 21 مارس 2020”.

وأكد المجمع أنه وفي هذا الاطار تم تنصيب خلية أزمة برئاسة الرئيس المدير العام للمجمع باشراك كافة الفروع.

وأشار أنه خلال أولى اجتماعات هذه اللجنة من 15 إلى 23 مارس تقرر اتخاذ 28 توصية في مرحلة أولى.