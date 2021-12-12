سونلغاز: تنصيب مديري الدراسات الاقتصادية والاستشراف

أشرف الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، شاهر بولخرص صباح اليوم الأحد، على مراسيم تنصيب مديري الدراسات الاقتصادية والاستشراف. وذلك على مستوى المديرية التنفيذية للاستراتيجية والاستشراف التابعة للشركة للقابضة.

وحسب بيان للمجمع، يتعلّق الأمر بكل من حبيب محمد لخضر، الذي عيّن في منصب مدير الدراسات الاقتصادية، ووليد كريمية، مدير الاستشراف.

كما جرت مراسيم التنصيب بمقر المديرية العام لسونلغاز، بحضور عدد من الإطارات الرئيسية المسيّرة في الشركة.

واستهلت مراسيم التنصيب بتقديم المسار المهني للمعنيين من قبل المديرة المركزية للرأس المال البشري شهرزاد بوتيرة.

وأوضحت بوتيرة، بأن هذا التنصيب يتم في إطار تنفيذ التنظيم الجديد المندرج ضمن التغييرات الهيكلية التي يحملها المخطّط الاستراتيجي الجديد “سونلغاز 2035”.

وأبدى المديران الجديدان حبيب محمد لخضر ووليد كريمية، استعدادهما التام للعمل وفقا لمتطلبات المرحلة الانتقالية التي تشهدها سونلغاز في ظل تنفيذها للمخطّط الاستراتيجي الضخم.

وتناول الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز شاهر بولخراص، الكلمة التي وصف فيها مراسيم التنصيب تلك بالتاريخية. باعتبارها انطلاقة فعلية لمرحلة جديدة لتطوير الرأس المال البشري في سونلغاز الرائدة.

وقال المسؤول الأول في سونلغاز بأن “2022 ستكون سنة الرأس المال البشري بامتياز”.

كما أضاف بولخراص، أن تنفيذ استراتيجية سونلغاز 2035، ترتكز أساس على تفعيل اليات وميكانزمات متطورة فيما يتعلّق بتنمية الكفاءات في سونلغاز.

كما شدد على ضرورة اكتشاف الكفاءات الموجود في الظل، ووضعها في المواقع التي تتناسب مع خبراتها ومؤهلاتها بالشكل الذي يدفع سونلغاز إلى الأمام.

مضيفا إن الشركة التي تعوّل بشكل كبير على رأس مالها البشري خاصة في مرحلتها الانتقالية التي تعيشها منذ بداية تنفيذ استراتيجية 2035.

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