سونلغاز تهنئ الأسرة الإعلامية بالجزائر

هنأ مراد لعجال الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز الصحفيين الجزائريين بمناسبة إحيائهم لليوم العالمي لحرية التعبير.

وجاء في نص التهنئة التي تحوز النهار “أونلاين”على نسخة منها، أتشرف بأن أزف إلى الأسرة الإعلامية في الجزائر على إختلاف مواقعهم.

ومؤسسات عملهم أصدق التهاني الخالصة والحارة.

وأضاف، إن هذا اليوم هو فرصة لكل واحد منا التفكير في القيمة التي تجلبها الصحافة لمجتمعنا، لأن حرية الإعلام قاعدة أساسية لبناء الديمقراطية.

كما أعرب عن تقديره للمجهودات المبذولة ووقوف الصحافة مع قضايا المجتمع، وكذا دور الصحافة الفعال في تنوير الرأي العام.

كما ترحم المدير العام على أرواح جميع الصحفيين الذين ضحوا بحياتهم وفاءا لمواقفهم دفاعا على قضايا المجتمع.

وجاء في نص التهنئة،إني أقدم الشكر والتقديرعلى تعاونكم مع الشركة ومساهمتكم في تحسيس المواطنين بخصوص مختلف التحديات.

المرتبطة بتوزيع الكهرباء والغاز، متمنيا النجاح والإنجازات بالنسبة للصحفيين كافة.