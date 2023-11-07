سونلغاز توافق مبدئيا على الدخول في مشروع بنك معلوماتي إلكتروني حول أملاك الدولة

أبدى الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، موافقته المبدئية بخصوص مشروع “البوابة الجغرافية فضاء الجزائر”. المتمثل في بنك معلومات إلكتروني حول أملاك الدولة. مشيرا إلى ضرورة إعطاء هذا الأخير حقه. من حيث المناقشة والبحث ليتم اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص شكل وآليات الشراكة.

للإشارة، استقبل الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، المدير العام لأملاك الدولة، عبد الرحمان خدي. حيث قدّم هذا الأخير عرضا لسونلغاز للمشاركة ضمن مشروع “البوابة الجغرافية فضاء الجزائر” المتمثل في بنك معلومات إلكتروني حول أملاك الدولة. والذي يقدّم خدمة عمومية للمؤسسات والمواطنين من حيث تسهيل الوصول إلى المعلومات الخاصة بأملاك المؤسسات العمومية.

وقد أكد عبد الرحمان خدي، المدير العام لأملاك الدولة، حرصه على إشراك سونلغاز في هذا المشروع الطموح. وذلك بالنظر إلى مستوى الخبرة التي تمتلكها في مجال الرقمنة. وكذا باعتبارها من أكبر المؤسسات العمومية من حيث رصيد أملاكها.