“سونلغاز-توزيع” تُطلق برنامجا خاصا خلال فترة امتحاني “الباك” و”البيام”

سطرت مديريات توزيع الكهرباء والغاز بالجزائر العاصمة، التابعة لشركة “سونلغاز-توزيع”. برنامجا خاصا لضمان استمرارية وجودة التموين بالطاقة خلال فترة امتحانات نهاية الطورين المتوسط والثانوي.

وفي هذا الاطار، أكدت مديرية التوزيع لسيدي عبد الله، في بيان لها. تسخيرها لكافة الإمكانيات البشرية. والمادية لضمان استمرارية وجودة الخدمة على مستوى البلديات السبع التي تغطيها (معالمه، الرحمانية، زرالدة، سطاوالي، سويدانية، الدويرة وتسالة المرجة).

وقامت المديرية بإعداد برنامج خاص يتضمن تجنيد 16 فريق عمل وتدخل، يعملون ضمن نظام مناوبة محكم على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. تحسبا لأي طارئ.

كما عززت المديرية قدراتها على التدخل ب 3 فرق أخرى موزعة عبر الوكالات التجارية، تتكفل بالأعطاب الفردية وتضمن التدخل السريع والفوري لمعالجتها في أقصر الآجال، مع توفير الوسائل اللوجستية. والتقنية اللازمة لدعم كل الفرق المجندة ميدانيا.

من جانبها، أكدت مديرية التوزيع للحراش، في بيان لها.أنها قد وضعت نظاما للمناوبة, مع تسخير كل الوسائل المادية والبشرية من إطارات وإداريين وأعوان تدخل. على مدار الساعة، على مستوى جميع البلديات التابعة للتغطية الإقليمية للمديرية (الحراش، بوروبة، واد السمار، الكاليتوس، الرويبة، الرغاية وهراوة). وهذا قصد مرافقة مراكز الامتحانات قبل وأثناء وبعد إجرائها.