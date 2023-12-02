سونلغاز.. توسيع عملية تزويد المنازل بكاشف الغاز السام

اعلنت شركة سونلغاز، عن شروعها في تطبيق المرحلة الثانية من المخطط الخاص بتزويد بيوت الزبائن بكاشف أحادي أكسيد الكربون. حيث سوف يتم توسيع العملية لتعم كل ولايات الوطن، بعد أن كانت المرحلة الأولى قد انطلقت شهر أفريل المنصرم بـ 21 ولاية من الهضاب العليا .

وتتمثل العملية في تزويد و تركيب جهازين للكشف عن غاز أحادي أكسيد الكربون في كل بيت مجانا. وذلك بعد معاينة التركيبة الداخلية للزبون للتأكد من مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة. وتتم حسب برنامج مسبق يتم الإعلان عنه من خلال الملصقات في الأحياء المعنية و مختلف قنوات الاتصال المتاحة.

وتجدر الإشارة أن فرع سونلغاز التوزيع المكلف بتطبيق هذا المخطط، كان قد أطلق الحملة التحسيسية السنوية حول الاستعمال الآمن للغاز. من خلال تنظيم أيام دراسية على مستوى جميع مديريات التوزيع عبر التراب الوطني. والتي تناولت موضوع “أهمية صيانة الشبكات الداخلية ومراقبة قنوات تصريف الغازات المحروقة. وهذا بحضور مختلف الفاعلين الميدانيين والشركاء في هذه الحملة.