سونلغاز.. توقيع مذكرة تفاهم لاقتناء مخزون المحولات الكهربائية بتيزي وزو

وقّع مجمع سونلغاز والمؤسسة العمومية المختصة في صناعة وتسويق وتوزيع المحولات والمحركات الكهربائية اليكترو صناعة عزازقة فرع مجمع ايليك الجزائر أمس الإثنين مذكرة تفاهم.

وحسب بيان للمجمع، فإن الإتفاقية التي تم توقيعها تحت إشراف سونلغاز والمجمع العمومي للأجهزة الكهربائية. والإلكترومنزلية والالكترونية والإتصالات السلكية واللاسلكية إيليك الجزائر التابعة الى وزارة الصناعة تهدف إلى تعزيز مستوى التعاون بين الأطراف الثلاثة في إطار السياسة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي وتقليص معدل الواردات.

كما تندرج هذه الإتفاقية في إطار تنفيذ الإتفاقية الإطار الموقعة بين مجمعي سونلغاز وإيليك الجزائر. والتي تهدف إلى اقتناء مخزون المحولات المصنعة على مستوى مصنع عزازقة بتيزي وزو. كما تحدد الإتفاقية الموقعة التي تأتي في اطار تعزيز سياسة الشراكات الإقتصادية للمجمع على الصعيد الداخلي وفي ظل توجيهات السلطات العليا للبلاد. في سياق دعم التنمية الاقتصادية الوطنية- جملة من البنود التي يتم من خلالها تحديد شروط وأحكام توريد محولات الطاقة. على شركتي سونلغاز التوزيع وسونلغاز الخدمات.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى تعزيز مستوى الشراكة والتعاون بين الشركات الفرعية لسونلغاز والمتعاملين في مجال الصناعات الكهربائية. وذلك بهدف دعم الإنتاج الوطني وتلبية الإحتياجات المحددة من الموارد والمعدات الطاقوية للمجمع.

وصرح الرئيس المدير العام لسونلغاز مراد عجال، بأن هذه الإتفاقية تأتي تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد. فيما يتعلق بدعم الإنتاج المحلي و رفع نسبة الإدماج الوطني. مشيرا إلى أنها تتويج للعمل المشترك بين الشركات الثلاثة للوصول إلى أرضية إتفاق فيما يتعلق باقتناء المعدات الكهربائية الهامة. والتي من شأنها سد حاجياتها وتمكينها من استكمال برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بربط المناطق المعزولة. والمناطق الصناعية و المستثمرات الفلاحية و كذا تحسين مستوى الخدمة العمومية.