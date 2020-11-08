سونلغاز تيبازة .. أضرار كبيرة في شبكة الكهرباء وستعود تدريجيا فور اخماد الحرائق

كشفت مديرية توزيع الكهرباء والغاز “سونلغاز” في ولاية تيبازة، عن عودة الطاقة تدريجيا فور التحكم النهائي في حرائق الغابات.

وأوضح بيان شركة سونلغاز، أن الأخيرة جندت جميع الفرق التقنية مباشرة عقب اندلاع الحرائق في غابات قوراية .

وقامت الشركة بتعطيل شبكة الغاز الطبيعي كليا ، تفاديا لوقوع حوادث أخرى أكثر كارثية.

وسجلت سونلغاز، أضرار كبيرة في شبكة توزيع الكهرباء، على مستوى شبكة الضغط المتوسط والكمنخفض.

وتسببت الأضرار في انقطاع التيار الكهربائي على مستوى عدد من التجمعات السكانية من دائرة الداموس وقوراية.

واضاف البيان، أن الصالح المعنية تقوم بعملية إصلاح الأعطاب وإرجاع الطاقة الكهربائية للزبائن تدريجيا وسط مدينة قوراية.

أما المناطق الأخرى على غرار وادي حربيل في الداموس وقريتي رابطة وبن علي في دائرة قوراية، لا تزال الأشغال فيها متواصلة.

للإشارة، سجلت الجزائر خلال 48 ساعة الأخيرة، حرائق في عدة ولايات، على غرار تيبازة، التي عرفت وفاة شخصين.

وغادر جميع المسعفين مستشفى قوراية جراء الاختناقات المسجلة.