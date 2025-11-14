سونلغاز تيبازة: بيان هام حول تذبذب في التموين في 5 بلديات بسبب الحرائق

باشرت مديرية التوزيع سونلغاز تيبازة منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرائق تنفيذ إجراءات وقائية صارمة وإصلاح الشبكات في وقت قياسي.

العملية وحسب بيان للمديرية شملت المتابعة الدقيقة لمناطق الخطر والتدخل الفوري لقطع التموين في بعض المناطق. وهذا كإجراء احترازي لضمان سلامة المواطنين والمنشآت الطاقوية.

كما تسببت الحرائق التي ضربت الولاية في أضرار مست شبكات الكهرباء ما أدى إلى تذبذب في التموين في 5 بلديات هي: الأرهاط، مسلمون، قوراية، سيدي غيلاس، وحجرة النص.

وقد استدعى تدخلاً عاجلاً للفرق التقنية والتنسيق ميدانياً مع مصالح الحماية المدنية والسلطات المحلية تحت إشراف المديرية العامة للمجمع.

وتم تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية، بما في ذلك فرق التدخل الكهرباء والغاز مدعومين بوسائل نقل خفيفة وثقيلة، بهدف ضمان تغطية شاملة لنقاط التدخل الأكثر تضرراً.

وتمكنت الفرق من إصلاح الأجزاء المتضررة من شبكات الكهرباء والغاز واسترجاع التموين تدريجياً لكل الزبائن على مستوى المناطق المتأثرة بحلول الساعة 14:30 و هذا عن طريق مخطط النجدة، فيما تواصل الفرق التقنية لمديرية التوزيع تيبازة مدعومة بالمقاولات المؤهلة لديها و لدى مديرية التوزيع الشلف إصلاح كل الأعطاب التي مست شبكة التوزيع.