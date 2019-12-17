سونلغاز تُبرم صفقة عملاقة مع جينرال إلكتريك الأمريكية

أبرم مجمع سونلغاز مع نظيره الأمريكي، جينرال إلكتريك، اليوم الثلاثاء، إتفاقية تعاون بقيمة 990 مليون دولار على مدى عشرين سنة المقبلة.

وهذا بهدف تمكين المجمع الجزائري من تصنيع قطع غيار الكهرباء والتوربينات الّتي تحتاجها الجزائر في المجال.

وإعتبر وزير الطاقة، محمد عرقاب، الإتفاقية هامة لأنها، حسبه، تخدم التنمية الصناعية و تساهم في القضاء على التبعية للخارج ثم تصدير جزء منها لاحقًا نحو الأسواق الأفريقية.

وأوضح ذات المتحدّث، أنّ إستراتيجية القطاع تهدف لتطوير الصناعة المحلية لخلق مناصب شغل جديدة.

من جانبه أكد نائب الرئيس المدير العام لمجمع جينرال إلكتريك أنّ هذا التعاون سيسهم في التطوير الصناعي وإستحداث فرص عمل للشباب الجزائري للقيام بأول مغامرة في التطوير الصناعي لإثبات قدرات الجزائر في القيام بتصنيع قطع الغيار.

أشار ممثل الشريك الأمريكي إلى أنّ العقد يمثل الخطوة الأولى بقيمة 7 مليون دولار وتتوالي العقود لتصل لمليار دولار في 20 سنة لتزويد السوق العالمية بمنتجات صناعية صنعت وصممت بأيادي جزائرية.

في حين أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص، أنّ تصدير قطع الغيار نحو الخارج في آفاق العشرين سنة المقبلة سيجلب للخزينة العامة نحو مليار دولار.