سونلغاز تُحقق إكتفاء ذاتيا في إنتاج الطاقة الكهربائية

قال الناطق الرسمي لسونلغاز، خليل هدنة، أن مجمّع سونلغاز نجح في تحقيق الإكتفاء الذاتي والتصدير في عدة مجالات تشمل الكهرباء ومعدات متطورة كالتوربينات البخارية إلى جانب خدمات التكوين.

وحسب ما صرح به الناطق الرسمي لسونلغاز، خليل هدنة، أن سونلغاز حققت خلال سنة 2022 رقم قياسي في مجال التصدير يقارب 217 مليون يورو. يندرج في إطار إستراتيجية الدولة المتعلقة بزيادة معدل الإدماج الوطني وخفض فاتورة الإستيراد”. وهي الاستراتيجية، التي سمحت لسونلغاز المساهمة في إدخال العملة الصعبة للبلاد. من خلال القيام بالعديد من العمليات تشمل تصدير الكهرباء. ومعدات متطورة كالتوربينات البخارية وخدمات التكوين.

كما أشار هدنة، فيما يتعلق بمجال الكهرباء، أن سونلغاز تصدر هذه الطاقة إلى تونس الشقيقة بمعدل يفوق 500 ميغاواط”. مضيفا أن هناك دراسة لقيام المجمع بتصدير الكهرباء إلى ليبيا وأخرى للتصدير نحو إيطاليا. ومن خلال هذه الأخيرة ولوج العديد من الدول الأوربية. مؤكدا أن المجمّع قد حقق إكتفاء ذاتيا في مجال انتاج الطاقة الكهربائية ،والذي يفوق معدل الاستهلاك الوطني”.

وتابع بهذا الخصوص، ان عمليتي تصدير الكهرباء وتأمين الطلب الداخلي” لم تتأثرا، بالرغم من تسجيل ذروة تاريخية (استهلاك الطاقة الكهربائية) خلال صائفة 2022، وصلت 16822 ميغاواط، و ذلك باعتبار ان انتاج الطاقة الكهربائية من طرف سونلغاز تفوق 25 الف ميغاواط”.

أما في مجال المعدات المتطورة، أفاد هدنة أن سونلغاز تقوم بتصنيع وإنتاج المعدات وشفرات قطع الغيار للتوربينات للدول الأوروبية. مشيرا إلى أن هذه الشفرات تتطلب تكنولوجيا عالية وحديثة.

كما ذكّر هدمة بولوج المجمع العمومي مجال الطاقات المتجددة، من خلال إطلاق مناقصة وطنية ودولية لإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية موزعة على 11 ولاية. بطاقة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط. مشيرا إلى أنها أصبحت قامة في مجالات الانتاج والتوزيع والنقل. والمهنية وتصنيع المعدات الكهربائية والغازية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور