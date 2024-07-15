سونلغاز تُدشن منشآت طاقوية هامة بالعاصمة

قامت سونلغاز من خلال شركتها الفرعية سونلغاز “نقل الكهرباء ومسير المنظومة” بوضع عدد هام من المشاريع الطاقوية حيز الخدمة، بالجزائر العاصمة.

وجاء ذلك، تنفيذا لجملة الالتزامات التي تعهدت بها سونلغاز فيما يتعلق بتعزيز شبكة نقل الكهرباء. خاصة المندرجة منها ضمن برنامج التحضير لصائفة 2024، واستجابة للطلب الكبير للطاقة على مستوى الجزائر العاصمة.

وتهدف هذه المشاريع، حسب بيان للمجمع، لتقوية وتعزيز شبكة الكهرباء من أجل ضمان خدمة نوعية من حيث التزويد. وكذا الاستمرارية، لا سيما على مستوى براقي، الكاليتوس وباب الواد.

وفي هذا الإطار، فقد تضمن مخطط العمل الخاص بتعزيز شبكة نقل الكهرباء في الجزائر العاصمة عددا من المشاريع على غرار مراكز لتحويل الكهرباء وخطوط كهربائية ذات التوتر العالي.

حيث تم وضع 11 منشأة طاقوية هامة حيز الخدمة، فيما تعرف البقية وتيرة تقدم الأشغال جد متسارعة.