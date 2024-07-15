سونلغاز تُرحب بالشراكة مع المستثمرين المكسيكيين

إستقبل الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، اليوم الإثنين، سفير الولايات المتحدة المكسيكية في الجزائر خوسي إغناسيو مادرازو بوليفار.

وحسب بيان للمجمع، تحدث الطرفان عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والممتدة لأزيد من ستين عاما.

كما بحث الطرفان سبل دعم وتقوية الشراكة الإقتصادية بين سونلغاز والمتعاملين الإقتصاديين المكسيكيين.

ورحب عجال، بالشراكة مع المستثمرين من الولايات المتحدة المكسيكية. مؤكدا على المناخ الإقتصادي والاستثماري الهام المتوفر في الجزائر والذي يعتبر فرصة مهمة بالنسبة للمتعاملين الإقتصاديين في المكسيك.

ومن جانبه، أبدى سفير الولايات المتحدة المكسيكية في الجزائر، اهتمام الشركات المكسيكية بالاستثمار في الجزائر والتعاون مع مجمع سونلغاز. مؤكدا حرصه على بعث هذه الشراكة ضمن رؤية جديدة تحترم مبدأ رابح رابح.