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سونلغاز تُزود المنازل بأجهزة كشف تسرب الغاز

بقلم نادية بن طاهر
سونلغاز تُزود المنازل بأجهزة كشف تسرب الغاز
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انطلقت هذا الأسبوع، عملية تزويد وتركيب جهاز كشف أحادي أكسيد الكربون، من قبل أعوان متخصصين من مصالح شركة سونلغاز، تحت إشراف السلطات المحلية.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، ستتم بالموازاة مع ذلك مراقبة التوصيلات الداخلية للمنازل والأجهزة التي تعمل بالغاز. للتأكد من مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة.

ويأتي هذا، في إطار تعزيز الجهود التحسيسية الوطنية للوقاية من خطر غاز أحادي أكسيد الكربون. عبر تجنيد كل الفاعلين وتعبئة كل الوسائل المتاحة.

كما تم استغلال هاته السانحة، من أجل تحسيس المواطنين بأخطار تسرب الغاز والاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون من خلال اتباع التعليمات الصارمة و السلوكات الجيدة للوقاية من هذا الخطر.

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