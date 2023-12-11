سونلغاز تُزود بيوت المواطنين بكواشف للغاز مجانا

شرعت سونلغاز، يوم 06 ديسمبر الجاري، في تنفيذ المرحلة الثانية من عملية تزويد بيوت الزبائن بكاشف أحادي أكسيد الكربون، لتعم بذلك مجمل التراب الوطني.

وحسب بيان للشركة، تم تنفيذ العملية عبر نواحي التوزيع الستة الجزائر، البليدة، قسنطينة، وهران، ورقلة وبشار.

ويأتي هذا، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد والرامية إلى الحد من حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون. وتحت إشراف الرئيس المدير العام لسونلغاز.

وتتمثل العملية في تركيب جهازين لكشف أحادي أكسيد الكربون لكل زبون مجانا. وذلك من قبل عونين مختصين ومحلفين ووفقا للشروط التقنية وللتهيئة الداخلية لمنزل الزبون.

ويتم تركيب الجهازين، بعد معاينة التركيبة الداخلية لشبكة الغاز والتأكد من مطابقتها للشروط التقنية ولمعايير الأمن والسلامة. مع اختبار صلاحية الكاشف بحضور الزبون.

وترافق هذه العملية، الحملة التحسيسية السنوية حول الاستعمال الأمن للغاز. بمشاركة كل الشركاء الفاعلين.

وتمس العملية، مختلف شرائح المجتمع والمؤسسات على غرار المؤسسات التربوية، المساجد. ومراكز التكوين المهني، دور الشباب وغيرها.

وتجدر الإشارة أنه منذ انطلاق هذه المرحلة فقد تم تركيب أكثر من 500 ألف وحدة.

للتذكير، كانت سونلغاز-التوزيع قد باشرت المرحلة الأولى في شهر أفريل الماضي على مستوى 21 ولاية بالهضاب العليا.