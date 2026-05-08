سونلغاز تُشارك في معرض المنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط

شارك مجمع سونلغاز في معرض المنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط - موريتانيا، المنظم من طرف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 ماي 2026.

وحسب بيان للمجمع، شارك سونلغاز في هذا المعرض، سونلغاز-الدولية، سونلغاز-الخدمات، والشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية.

وتقود “سونلغاز-الدولية” تمثيل المجمع في هذا الموعد الاقتصادي الهام، من خلال إبراز قدرات سونلغاز في مجالات الهندسة الطاقوية، إنجاز المشاريع، الخدمات التقنية، التكوين، وكذا الصناعة الكهربائية والغازية، بما يعكس مكانة المجمع كفاعل طاقوي وصناعي يسعى إلى ترسيخ شراكات فعالة ومستدامة داخل القارة الإفريقية.

وقد شهد افتتاح المعرض حضور سفير الجزائر بموريتانيا، إلى جانب السيدة وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية. مرفوقين بوفد من رؤساء منظمات رجال الأعمال من البلدين. حيث قاموا بزيارة جناح سونلغاز والاطلاع على مختلف الحلول والخدمات التي تقدمها فروع المجمع.

كما عرف جناح سونلغاز حركية متميزة وإقبالاً لافتاً من الزوار والمهنيين، إضافة إلى تنظيم زيارة خاصة لفائدة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بموريتانيا، الذين تلقوا شروحات مفصلة حول نشاطات فروع المجمع، إمكانياتها التكنولوجية والصناعية، وخبرتها في مرافقة مشاريع الطاقة والبنى التحتية.

وتندرج هذه المشاركة ضمن رؤية سونلغاز الرامية إلى تعزيز تموقعها كشريك إفريقي موثوق. قادر على تصدير الخبرة الجزائرية في مجالات الطاقة، الخدمات التقنية، والصناعات الكهربائية والغازية.