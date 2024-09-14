سونلغاز تُصدر مواد هامة إلى تونس

أعلن مجمع سونلغاز، اليوم السبت، عن تصدير شحنة هامة من مختلف قطع غيار العدادات الإلكترونية للكهرباء إلى تونس.

وتأتي هذه العملية، في إطار مساعي المجمع للمساهمة في رفع صادرات البلاد خارج المحروقات.

وحسب بيان لسونلغاز، فإن قطع الغيار هذه تم تصنيعها من طرف ذراعه الصناعي المتمثل في الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية “سايغ” بوحدة العلمة.

وتأتي هذه العملية في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد، الرامية للخروج تدريجيا من التبعية للمحروقات.

وجات عملية التصدير هذه بعد إطلاق الأسبوع الماضي لعملية من مصنع أعمدة شحن السيارات الكهربائية التابع لشركة “سايغ”، والمتمثلة في تصدير 433 عمود شحن، تم تصنيعها على مستوى ذات الوحدة.

وأوضح المجمع أنه وقع عن طريق شركته الفرعية “سايغ”، عدة عقود واتفاقيات تخص تصدير أنواع مختلفة من المعدات وقطع الغيار الكهربائية نحو السوق الخارجية.