سونلغاز تُعلق قطع التموين بالطاقة طوال شهر رمضان

علقت سونلغاز، عمليات قطع التموين بالطاقة عن زبائنها، طيلة شهر رمضان المبارك، حرصا منها على ضمان مرور الشهر الفضيل في أحسن الظروف.

وهنأت سونلغاز، في بيان لها، الشعب الجزائري، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1445 هجري / 2024.

وأكدت سونلغاز،أنها اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة التي من شأنها ضمان خدمة عمومية في أحسن الظروف من خلال ضمان نوعية واستمرارية التزويد بالطاقة.

وباعتبارها مؤسسة مواطنة وتخفيفا لإجراءات تحصيل مستحقاتها، قررت سونلغاز عدم اللجوء إلى تعليق التموين بالطاقة على الزبائن المنزليين طوال شهر رمضان المعظم. خاصة بالنسبة للزبائن الذين تعسر عليهم تسديد فواتيرهم.

فيما تدعوا القادرين منهم على الدفع إلى التقرب من وكالاتها التجارية أو الاستعانة بوسائل الدفع المتاحة لتسديد فواتيرهم في وقتها المحدد، وذلك تفاديا لتراكم ديونهم.

وفي المقابل، تم تجنيد الفرق المكلفة بعمليات تحصيل مستحقات الفواتير في عمليات تركيب كواشف تسربات أحادي أكسيد الكربون. وذلك من أجل تسريع وتيرة هذه العملية التي تهدف للحفاظ على سلامة المواطنين.