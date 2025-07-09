سونلغاز تُوقّع في البنين اتفاقيات شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة

يقوم الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، رفقة عدد من الإطارات الرئيسية في المجمّع، يومي 9 و10 جويلية الجاري، بمهمة عمل في جمهورية بنين، حيث تخصّص الزيارة لبحث إمكانيات بعث شراكات مثمرة في مجال الطاقة بين سونلغاز ومتعاملين طاقويين في البنين.

ويأتي هذا تنفيذًا لتوصيات السلطات العليا للبلاد، الرامية إلى دعم التعاون الاقتصادي على الصعيد الدولي، وخاصة القاري. وسعيًا من سونلغاز إلى تعزيز شراكاتها الخارجية وولوجها للأسواق الإفريقية.

وقد تميّز اليوم الأول من الزيارة بعقد جملة من اللّقاءات وجلسات العمل مع مسؤولين هامين في جمهورية بنين. إذ حظي الوفد الجزائري الذي يقوده الرئيس المدير العام لسونلغاز، باستقبال من وزير الدولة المكلف بتنسيق عمل الحكومة في البنين. وتحدث الطرفان عن فرص الشراكة بين سونلغاز والفاعلين في مجال الطاقة هناك.

كما تم، بالمناسبة، عقد جلسات عمل مع عديد الأطراف، من بينهم رئيس غرفة التجارة والصناعة لجمهورية البنين، أرنولد أكاكبو. تم خلالها التعريف بقدرات سونلغاز وتجربتها الهامة في عديد النشاطات الطاقوية، بما فيها الإنتاج، النقل والتوزيع، وكذا التكوين والصناعة والطاقات المتجددة. وقد تميز اللقاء بجو من التبادلات والنقاشات الهامة، وبحث فرص سونلغاز لولوج أسواق دول غرب إفريقيا.

وحرصًا من الرئيس المدير العام لسونلغاز على المعاينة الميدانية لوضعية قطاع الطاقة في البلد المستضيف، حظي الوفد الجزائري بزيارة لمقر التجمع الطاقوي لغرب إفريقيا West African Power Pool (WAPP). حيث تم الوقوف على مسير المنظومة الكهربائية هناك، بهدف بلورة رؤية واضحة حول واقع قطاع الطاقة وسياسة تسيير المنظومة الكهربائية في المنطقة.

وقد كلّل اليوم الأول من الزيارة بتوقيع اتفاقيتين هامتين للتعاون بين سونلغاز ومتعاملين طاقويين في جمهورية بنين. ويتعلّق الأمر بتوقيع مذكرة تفاهم بين سونلغاز والتجمع الطاقوي لغرب إفريقيا West African Power Pool (WAPP)، تتمحور حول:

• إنتاج و نقل الكهرباء؛

• إدارة الأنظمة الكهربائية وصيانة المنشآت والبُنى الطاقوية التحتية؛

• التكوين في المجال الطاقة؛

• توفير المعدات الكهربائية.

كما وقّع الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، على بروتوكول تفاهم ثانٍ، يجمع بين سونلغاز والسلطة الإقليمية لضبط قطاع الكهرباء لمجموعة دول غرب إفريقيا (ARREC)، وتشمل مجالات الشراكة:

• إنشاء وإدارة مركز امتياز مشترك وتعزيز التعاون و تبادل الخبرات والوثائق

• تطوير برامج بحوث تطبيقية والدعم التقني والتنظيمي

• دعم الابتكار في البنى التحتية الكهربائية وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية

للإشارة، تعَدُّ هذه الزيارة فرصة هامة، استطاعت سونلغاز من خلالها أن تستعرض إمكانياتها وتجربتها الهامة في مجال الطاقة. وذلك لتعزيز فرصها في التموقع في الأسواق الإفريقية التي تراهن عليها بشكل كبير في رفع رقم صادراتها نحو الخارج، من خلال عقد شركات ترقى لمستوى التطلعات.