سونلغاز: دمج بعض الشركات ترشيدا للنفقات وتوحيد سُلّم الرواتب

أعلن مجمع سونلغاز، عن إتخاذ تدابير تنظيمية جديدة تتعلق بتنفيذ عمليات دمج وإستيعاب على مستوى بعض الشركات التابعة له. من أجل ترشيد النفقات وإنشاء شركات أكثر قوة. فضلا عن توحيد سلم الرواتب والعلاوات.

وحسب بيان للمجمع، فإن الإجراء جاء في إطار تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية. حيث بادرت الشركة القابضة سونلغاز إلى إتخاذ جملة من التدابير التنظيمية بغية ضمان مناخ عمل أكثر إستقرارا وملاءمة لتطوير الأداء.

وأشار المصدر، إلى أن سونلغاز قررت تنفيذ عمليات دمج وإستيعاب على مستوى بعض الشركات التابعة لها من أجل ترشيد النفقات والتحكم في التكلفة.

ويتعلق الأمر بإنشاء شركتين بتسميات ومهام جديدة. بدمج شركة الأشغال والتركيب الكهربائي (KAHRAKIB) و شركة أشغال الكهربة (KAHRIF) وشركة إنجاز القنوات (KANAGHAZ). بالإضافة كذلك إلى دمج شركة التركيب الصناعي (ETTERKIB) وشركة إنجاز المنشآت الأساسية (INERGA). كما سيتم نقل معظم أنشطة شركة صيانة وخدمات السيارات (MPV) بنسبة كبيرة إلى شركة سونلغاز التوزيع.

كما تم أيضا نقل شركة هندسة الكهرباء والغاز (KDL CEEG) إلى الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء (GRTE). على غرار ما تم تجسيده سابقا بنقل (KDG CEEG) الى الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز (GRTE) من أجل ضمان “تكفل أحسن بالملفات المتعلقة بإنجاز هياكل جديدة عالية الجهد ومتابعة أفضل لورشات الإنجاز”، وفق نفس المصدر.

وأوضح البيان أن مجمع سونلغاز يسعى، من خلال هذه التدابير، إلى توحيد سلم الرواتب ومراجعة وتوحيد العلاوات وضمان الحصول على رواتب أكثر إنصافا. من أجل الحد من التفاوتات المسجلة ومكافاة جهود جميع العمال بشكل أفضل.

كما تم تنصيب اللجنة المتساوية الأعضاء التفاوضية من الدرجة العليا التي باشرت أعمالها لهذا الغرض.مشسرا إلى أن شركة سونلغاز عازمة على بذل كل الجهود المرتبطة بشكل مباشر بتحسين الظروف الإجتماعية والمهنية لجميع العاملين في شركات المجمع.