سونلغاز: ربط كل المستثمرات الفلاحية قبل نهاية شهر نوفمبر القادم

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، أنه سيتم ربط كل المستثمرات الفلاحية بنسبة 100 بالمائة بالكهرباء والغاز قبل نهاية نوفمبر المقبل.

وأشار الرئيس المدير العام خلال زيارته أمس إلى ولاية النعامة، إلى مستوى أداء سونلغاز فيما يتعلق بتحسين مستوى الخدمة العمومية خلال عام 2022. مشيرا إلى أن نزوله بالولاية يأتي تنفيذا لتوصيات السلطات العليا في البلاد والرامية إلى التقرّب من المواطنين. ورفع إنشغالاتهم من الميدان بهدف تحسين مستوى الخدمة العمومية عبر التراب الوطني.

من جهته قال والي ولاية النعامة بوزيان الدراجي. أن النعامة تحظى بأريحية ملموسة من حيث التغطية بالكهرباء و الغاز. كما أكد على الدور الكبير الذي تلعبه سونلغاز في مرافقة أهم المشاريع التنموية بالولاية وخلق مناصب الشغل. فيما طرح ذات المسؤول عدد من الانشغالات الخاصة بالقطاع. لاسيما مشكل عدم استفادة أربع قرى معزولة من برنامج الربط بالغاز و مشكل ربط المنطقة الصناعية بالكهرباء.

وفي حديثه عن مستوى تغطية ولاية النعامة بالطاقة، كشف عجال، أن إجمالي الطاقة المركبة في ولاية نعامة تصل إلى 320 ميغاواط. لا يستغل منها سوى 20 بالمائة في وقت الذروة. يضاف إليها 20 ميغاواط تنتجها محطة الطاقة الشمسية المتواجدة على مستوى النعامة.

كما يوضّح الرئيس المدير العام لسونلغاز، أن نسبة التغطية بالكهرباء في النعامة تصل الى 85 بالمائة. فيما يتجاوز معدّل التغطية بالغاز 81 بالمائة.

وأشار عجال في ذات السياق، إلى مستوى تكفل سونلغاز بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الخاص بربط المناطق المعزولة والمحيطات الفلاحية. حيث أكد أنه تم ربط كل المناطق المعزولة بالكهرباء و الغاز، في انتظار استكمال ربط الأربع قرى المتبقية و هي التي سيتم بشأنها إيجاد التركيبة المالية المناسبة مع السلطات المحلية لتنفيذها. وفيما يخص ربط المحيطات الفلاحية فقد أكد أنه سيتم ربط كل المستثمرات الفلاحية بنسبة 100 بالمائة قبل نهاية نوفمبر القادم.

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