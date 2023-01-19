سونلغاز.. ربط 36 منطقة صناعية مع نهاية جوان المقبل

أكد الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، مراد عجال، أنه سيتم الانتهاء من أشغال ربط 36 منطقة صناعية بالكهرباء والغاز. قبل نهاية يونيو 2023 مقابل ما يقارب 38 مليار دج بتمويل خاص من سونلغاز. كما أشار عجال إلى أن “المجمع التزم بربط 36 منطقة صناعية بشبكة الكهرباء والغاز قبل نهاية السداسي الأول من 2023”.

وأفاد المسؤول الأول عن شركة سونلغاز أن هذه الخطوة جاءت “تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”. المتعلقة بربط المناطق الصناعية “في أقرب الآجال”.

كما أوضح عجال أن “وزارة الصناعة تكفلت بتمويل ربط 6 مناطق صناعية من بين 50 منطقة مخطط لها. والتي أوشكت أشغالها على الانتهاء، فيما سيتم تزويد 36 منطقة صناعية بالكهرباء والغاز بتمويل خاص من سونلغاز”. وهو القرار الذي اتخذه المجمع من أجل “تشجيع المستثمرين على الشروع بتنفيذ مشاريعهم التي من شأنها خلق الثروة وفرص العمل”.

وأشار الرئيس المدير العام للمجمع إلى أن شركة سونلغاز قد ربطت سابقا المنطقة الصناعية في تاما زورا بعين تموشنت. وكذلك بطفراوي بولاية وهران لتزويد مصنع السيارات فيات. وأبرز أنه بالإضافة إلى المناطق الصناعية “سيتم ربط آلاف مناطق النشاط بالكهرباء والغاز في آجال معقولة”.

ومن جهته، قال مدير أنشطة النقل والتوزيع وإدارة الأنظمة الكهربائية بسونلغاز نور الدين غول إن الاستثمار اللازم لربط 36 منطقة صناعية يكلف “قرابة 38 مليار دج”. بينما تبلغ تكلفة ربط المناطق الصناعية الست التي تكفلت بها وزارة الصناعة “نحو 23 مليار دج”.

وأوضح غول أن عملية ربط منطقتين صناعيتين أخريين “قد تم تمويلها بالفعل”, مضيفا ان ربط منطقة سيدي خطاب قد تم تمويله من صناديق الدولة بغلاف يفوق 12 مليار دج, ومنطقة برجية التي تلقت تمويلا من ولاية مستغانم.

وأضاف نفس المسؤول أن المناطق الصناعية الست المتبقية “تفتقر للمرافق ولا تقدم أي إمكانات للمستثمرين في الوقت الحالي”. مشيرا إلى أنه بمجرد توفر هذه الإمكانية، “تتعهد سونلغاز بتركيب كبائن متنقلة من أجل تموينها”.