سونلغاز: ربط65 ألف مستثمرة فلاحية بالشبكة الكهربائية قبل نهاية 2024

يعتزم المجمع العمومي سونلغاز رفع عدد المحيطات الفلاحية الموصولة بالشبكة الكهربائية من 54.000 حاليا الى 65.000 مستثمرة قبل نهاية سنة 2024.

و أوضح الناطق باسم مجمع “سونلغاز”، خليل هدنة, في تصريح لوأج أن “تنفيذ برنامج ربط المستثمرات الفلاحية بشبكة الكهرباء. يشهد وتيرة انجاز جيدة على المستوى الوطني. حيث حدد مجمع سونلغاز هدف ربط 65.000 محيط فلاحي بالكهرباء قبل نهاية السنة الجارية. من أصل 90.000 فلاح تم إحصاؤهم.

و في معرض حديثه عن وضعية تقدم تنفيذ برنامج ربط المحيطات الفلاحية بالشبكة الكهربائية. ذكر خليل هدنة أنه تم ربط أزيد من 54.000 مستثمرة فلاحية. منذ ان تم إطلاق هذا المشروع سنة 2020 .

و يضاف الى ذلك المشاريع قيد الإنجاز التي تهدف إلى ربط 10.500 محيط فلاحي بالشبكة الكهربائية الوطنية. والتي “توجد في مرحلة انجاز جد متقدمة”، حسب هدنة.

كما بلغ عدد مشاريع الربط الجارية حاليا 8.500 مشروع. إضافة إلى 3.451 ملف آخر في مرحلة الدراسة حاليا من طرف الهيئات المعنية.

و بهذا الشأن، تجدر الإشارة إلى أن مديريات المصالح الفلاحية للولايات هي التي تقوم بإعداد قائمة المستثمرات الفلاحية المعنية بالربط بشبكة الكهرباء، ثم تحولها إلى المديريات المحلية لسونلغاز، من أجل مباشرة الدراسات أولا، ثم إطلاق أشغال الإنجاز، والمتمثلة في مد الخطوط الكهربائية و كذا تركيب المحولات والمعدات الضرورية الأخرى.

و تعطي سونلغاز للمستثمرين الفلاحيين فترة سداد تمتد لعدة أشهر في إطار الإجراءات التسهيلية التي تمكن الفلاحين من الشروع في استغلال مساحاتهم الفلاحية دون صعوبات لا سيما فيما يخص التزود بالكهرباء.