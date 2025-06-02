سونلغاز: رفع قدرات إنتاج الكهرباء بـ 27 ألف ميغاواط تحسبا للصيف

رفع مجمع “سونلغاز” قدراته الإنتاجية من الكهرباء إلى أكثر من 27 ألف ميغاواط، بفضل دخول منشآت جديدة حيز الخدمة. في إطار التحضيرات لمواجهة ذروة الطلب خلال صيف 2025.

وحسب بيان لسونلغاز، فإن فرع المجمع، “سونلغاز - إنتاج الكهرباء”، رفع قدراته الإنتاجية بواقع 1172 ميغاواط. ليبلغ إجمالي القدرة المركبة المتوفرة خلال فصل الصيف 27333 ميغاواط.

وفي مجال نقل الكهرباء، عزّزت سونلغاز الشبكة الوطنية من خلال فرعها “سونلغاز – نقل الكهرباء” ومسيّر المنظومة الكهربائية. حيث تم إنجاز ستة مراكز تحويل كهرباء بقدرة 220/400 كيلوفولط و60/220 كيلوفولط. إلى جانب ست محطات جهد عال ومحطتين متنقلتين. بالإضافة كذلك إلى مد 35 خطا للجهد العالي بطول إجمالي بلغ 945 كلم.

أما في مجال التوزيع، فقد شمل مخطط العمل الذي نفذه فرع المجمع “سونلغاز – التوزيع” إنجاز شبكة بطول 2115 كلم. بالإضافة كذلك إلى 622 محطة توزيع بالتوترين المنخفض والمتوسط.

وفي الجنوب الكبير، مكنت خطة العمل من إعادة هيكلة وتعزيز الربط الكهربائي لفائدة 19 منطقة موزعة على عشر ولايات، هي: المنيعة، تمنراست، إليزي، جانت، ورقلة، برج باجي مختار، بني عباس، تيميمون، تندوف وعين قزام.

كما دعمت سونلغاز القدرات الإنتاجية المحلية في الجنوب من خلال تركيب ثلاث توربينات غازية متنقلة بقدرة 17 ميغاواط لكل منها، في كل من دبداب “إليزي”، تينزاوتين “عين قزام” وبرج باجي مختار.

وفي إطار المساهمة في برنامج الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، قامت الشركة بإنجاز 870 خندقا واقيا من الحرائق. وأجرت 346486 عملية تقليم للأشجار، كما تم تجنيد فرق تقنية متعددة التخصصات بشكل دائم لضمان استمرارية الخدمة والتدخل السريع في حال حدوث أية اضطرابات في التموين.

وأنجزت هذه المشاريع ضمن مخطط عمل خاص وضعته “سونلغاز” إستعدادا لفصل الصيف. الذي يشهد عادة ارتفاعا في استهلاك الطاقة، حيث يستند هذا المخطط إلى إدخال منشآت جديدة حيز الخدمة. وتنفيذ برامج صيانة ووقاية، خاصة ضد حرائق الغابات، بغلاف مالي قدره 168 مليار دج.

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