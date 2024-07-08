سونلغاز.. زيارة هامة لولاية المنيعة

حل أمس الأحد، وفد رفيع المستوى بولاية المنيعة، على رأسه صخري عبد الرحمان مدير أنشطة النقل والتوزيع في سونلغاز، ممثلا للرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال.

وحسب بيان لسونلغاز، تندرج الزيارة ضمن برنامج التكفل بانشغالات قطاع الطاقة بالولاية.

حيث كانت هناك زيارات ميدانية لمديرية التوزيع المنيعة وكذا متابعة مستوى تقدم الأشغال لمشروع إنجاز المقر الجديد لمديرية التوزيع.

كما تمت زيارة محطتي الإنتاج القديمة والجديدة بحاسي القارة، أين وقف إطارات الوفد على سير العمل داخل المحطة.

وفي آخر محطات الزيارة، استقبل والي المنيعة بن مالك مختار، إطارات مجمع سونلغاز.

أين تم التطرق لعدة مواضيع تتعلق بالقطاع.حيث تعهد الوفد برفع جميع الانشغالات إلى الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز من أجل التكفل السريع و الأمثل بها.