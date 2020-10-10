سونلغاز: سبب إنفجار الغاز بالبيض هو التعدي على الشبكة من قبل مقاولة خاصة

أكد خليل هدنة، المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، إن سبب إنفجار الغاز بالبيض، هو التعدي على شبكة الغاز من قبل مقاولة خاصة.

وأورد ذات المسؤول، في اتصال هاتفي مع تلفزيون “النهار”، إنه وحسب المعاينة الأولية، فقد نجم هذا الحادث الذي خلف 5 ضحايا، عن التعدي على شبكة الغاز “الضغط المتوسط” من قبل مقاولة خاصة، لا تربطها أي علاقة عمل بمؤسسة التوزيع.

وأشار خليل هدنة، إلى أن مؤسستهم تعاني من هذه الظاهرة، من التعدي على الشبكة من قبل المقاولات بآلات الحفر، والتي تعمل مباشرة دون علم أو استشارة مصالح سونلغاز.

مؤكدا إنه وفي مثل هذه العمليات، يجب أن يكون هناك تنسيق وارسال عامل من شركة التوزيع، ليراقب عمليات الحفر ويمد المقاولين بالمخططات التي تحوي تموضع أنابيب الغاز.

وأضاف هدنة، إنه وعلى إثر هذا الحادث، تم ارسال فريق عمل مباشرة إلى عين المكان، والذي سيقوم بمساعدة الجهات المخول لها قانونيا بمباشرة التحقيقات.

هذا وخلف حادث إنفجار الغاز والذي وقع بحي طريق الرقاصة بالبيض بعد ظهر اليوم السبت، وفاة 5 أشخاص بينهم طفل، وإصابة 16 آخرين بجروح، ولا تزال عملية الإنقاذ متواصلة.