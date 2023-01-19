سونلغاز.. شبكة كهرباء مباشرة مع ليبيا

قال الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، مراد عجال، إنه يوجود “محادثات مع الشركة الليبية للكهرباء جيكول (جينيرال ايليكتريسيتي اوف ليبيا)”.

كما أوضح عجال، أن كميات الكهرباء المصدرة “لن تكون كبيرة” في حال ما اذا قامت سونلغاز بنقلها عبر تونس. مبرزا انه قد تم اطلاق محادثات مع مسؤولي الشركة الليبية بخصوص “مشروع انشاء شبكة كهرباء مباشرة مع ليبيا”. والذي يجب على الطرفين إيجاد مصادر تمويل من أجله، كما أن انجاز المشروع كهذا “يتطلب وقتا”، حسب المتحدث.

ومن جهة اخرى, أكد ذات المسؤول أن سونلغاز تسعى إلى تصدير الكهرباء إلى إيطاليا. مشيرا الى أن هذا المشروع “لا يزال قيد الدراسة”. كما أعرب عن أمله في إيجاد التمويل اللازم لتجسيده على ارض الواقع في أقرب الآجال”.

وأكد الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، مراد عجال، أنه سيتم الانتهاء من أشغال ربط 36 منطقة صناعية بالكهرباء والغاز. قبل نهاية يونيو 2023 مقابل ما يقارب 38 مليار دج بتمويل خاص من سونلغاز. كما أشار عجال إلى أن “المجمع التزم بربط 36 منطقة صناعية بشبكة الكهرباء والغاز قبل نهاية السداسي الأول من 2023”.

وافاد المسؤول الأول عن شركة سونلغاز أن هذه الخطوة جاءت “تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”. المتعلقة بربط المناطق الصناعية “في أقرب الآجال”.

كما أوضح عجال أن “وزارة الصناعة تكفلت بتمويل ربط 6 مناطق صناعية من بين 50 منطقة مخطط لها. والتي اوشكت أشغالها على الانتهاء، فيما سيتم تزويد 36 منطقة صناعية بالكهرباء والغاز بتمويل خاص من سونلغاز”. وهو القرار الذي اتخذه المجمع من أجل “تشجيع المستثمرين على الشروع بتنفيذ مشاريعهم التي من شأنها خلق الثروة وفرص العمل”.