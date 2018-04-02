سونلغاز: طاقة إضافية للمناطق الجنوبية في فصل الصيف

كشف الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والطاقات المتجدّدة، شاهر بولخراص، أنّ أزمة الإنقطاعات للكهرباء في الجنوب بدأت تعرف تحسن في 2013.

وقال بولخراص خلال حلوله ضيفا على حصة”قهوة وجرنان“، إنّ الجنوب الجزائري أصبح يملك اليوم 30 محطة لتوليد الطاقة و10 أخرى في طور الإنجاز.

كما أضاف المتحدث، أنه وقبل حلول فصل الصيف يكون هناك عمل مكثف لتوفير الكهرباء للمناطق الجنوبية، خاصة مع توفير عدد من المحطات.

كما أكد بولخراص أنه سيتم خلال فصل الصيف توفير 226 ميغاواط للجنوب الكبير زائد طاقات إضافية.

بالإضافة إلى توفير 9 محطات لتوليد الطاقة جديدة والتي ستدخل حيز الخدمة الشهر الجاري.