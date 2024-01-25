سونلغاز: عجال يبحث سبل تعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب للمجمع

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز, مراد عجال, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة. المدير العام لشركة “السويدي الكتريك الجزائر” ووفدا من الشركة الالمانية “نيومان أند أيسر”. حيث تم خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز مستوى الشراكات الخارجية لسونلغاز. حسب ما أفاد به المجمع العمومي في بيان له.

واوضح المصدر نفسه. انه في إطار تطوير مستوى الشراكات الخارجية لسونلغاز وتعزيز مكانتها الاقتصادية. على الصعيد الدولي والقاري, استقبل عجال المدير العام لشركة “السويدي الكتريك الجزائر”.مصطفى الحلواني. على راس وفد من مسؤولي الشركة.

وتناول اللقاء, الذي تم على مستوى المديرية العامة لسونلغاز. بحث سبل تعزيز الشراكة بين المجمع العمومي وشركة “السويدي”. المتخصصة في صناعة المنتوجات الكهربائية.

وفي هذا الاطار, عبر السيد الحلواني, “عن ارتياحه الكبير لمستوى التنسيق والعمل الجاد” الذي تم بذله خلال السنتين الماضيتين. من قبل إطارات سونلغاز تحت قيادة المسؤول الأول على سونلغاز, مراد عجال.

كما أشاد ممثل مجموعة السويدي في الجزائر. باهتمام سونلغاز برفع نسبة الإدماج والتي فتحت “آفاق أكبر” للمستثمرين المحليين والأجانب في الجزائر.

وأبدى كذلك الحلواني, يضيف ذات المصدر, اهتمام الإدارة العليا لمجموعة السويدي المصرية .بتوسيع مستوى الشراكة مع مجمع سونلغاز. من خلال عرض عدد من المشاريع الكبرى التي يرى أنها “ستعزز من مكانة سونلغاز قاريا وأوروبيا”.

من جهته, أبدى الرئيس المدير العام لسونلغاز رضاه عن مستوى الشراكة مع شركة السويدي.مؤكدا أن سونلغاز تفتح أبوابها لكل المستثمرين الجادين.