سونلغاز: عجال يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقات المتجددة

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، المدير العام للوكالة الدولية للطاقات المتجددة (IRENA)، فرانشيسكو لكاميرا. حيث بحث معه سبل التعاون في مجال الطاقات المتجددة.

وحسب ما أفاد به بيان للمجمع، فقد تطرق خلال هذا اللقاء الذي بمقر المديرية العامة لسونلغاز، تطرق الطرفان إلى تعزيز فرص التعاون والشراكة في مجال الطاقات المتجددة. وكذا تقاسم الرؤية لتطوير هذا القطاع في الجزائر.

و حسب البيان، سمح هذا اللقاء بعرض سبل تطوير الهيدروجين الأخضر وإنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر الكهروضوئية. وكذا توطين إنتاج قطع الغيار المتعلقة بهذا القطاع في الجزائر.

من جهة أخرى، أوضح البيان أن لكاميرا سيحضر جلسة فتح الأظرفة لمشروع 2000 ميغاوات (المرحلة الأولى من برنامج 15000 ميغاوات). المبرمجة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة.