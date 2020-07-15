سونلغاز: عدم قطع التيار الكهربائي على المواطنين العاجزين عن دفع مستحقاتهم

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص اليوم الأربعاء، أن المؤسسة مستعدة لتقديم كل التسهيلات لدفع هذه الديون المستحقة على زبائنها، سواء كانوا عائلات أو إدارات أو متعاملين اقتصاديين.

وأورد بولخراص، في تصريحات صحفية على هامش حفل تنصيب لجنة الاخلاقيات لسونلغاز ، أن الشركة قررت “باعتبارها مؤسسة مواطنة”، عدم قطع التيار الكهربائي إلى غاية انتهاء الازمة الصحية.

وياتي ذلك، من أجل “السماح للمواطنين باجتياز هذه المرحلة الصعبة”.

و نجم هذا القرار، تراكم الفواتير غير المدفوعة وهو ما ستتعامل معه سونلغاز “بطريقة شفافة ومرنة من خلال فتح قنوات الاتصال مع المعنيين”، والسماح لهم بدفع مستحقاتهم بالتقسيط.