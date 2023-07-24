سونلغاز: عملية التزويد بالكهرباء لم تتأثر بارتفاع درجة الحرارة

كشف الناطق الرسمي بإسم مجمع سونلغاز، خليل هدنة، أن عملية التزويد بالطاقة الكهربائية لم ولن تتأثر بإرتفاع درجة الحرارة.

وقال هدنة في تصريح للقناة الأولى، أن جميع مصالح سونلغاز مجندة وهو ما سمح لها بإصلاح جميع الأعطاب في زمن قياسي. وهو ما اعتبره إمتحانا كبيرا لمجمع سونلغاز سواء من ناحية التسيير أو من ناحية الإستثمارات.

كما أضاف أنه بالرغم من الحرارة العالية التي سجلت مؤخرا، إلا أن سونلغاز لم تسجل أي تذبذب في توزيع الكهرباء”.

وأشار هدنة في ذات السياق، أن الجزائر سجلت ذروة جديدة في استهلاك الطاقة الكهربائية للمرة السادسة خلال شهر جويلية الجاري. والتي تزامنت مع ارتفاع درجة الحرارة، حيث صنفت هيئة الأرصاد الجوية عددا من الولايات في مستوى يقظة أحمر. بسبب بلوغ درجات الحرارة 48 درجة مئوية.