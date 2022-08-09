سونلغاز: فتح التوظيف حسب المناصب الشاغرة خلال السنة المقبلة

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، أن التوظيف في المجمع سيكون خلال السنة المقبلة حسب المناصب الشاغرة.

وأضاف مراد عجال على هامش زيارته إلى ولاية البيض أمس الإثنين، بخصوص التوظيف بالمؤسسات التابعة لسونلغاز. بأن العملية على المستوى الوطني مجمدة حاليا. مشيرا إلى أن المجمّع شرع منذ إنطلاق سنة 2022 في عملية إعادة هيكلته. حيث أصبح يضم حاليا 14 شركة مع المحافظة على مكتسبات العمال. في انتظار فتح مجال التوظيف السنة المقبلة حسب المناصب الشاغرة.

كما أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال عن إسداء تعليمات لمسؤولي القطاع على المستوى المحلي. بعدم قطع التموين بالكهرباء على كل البلديات المتخلفة عن تسديد ديونها لتفادي تعطيل مصالح المواطن.

وأشار عجال إلى أن الأمر يتعلق أيضا بآبار التزويد بالمياه و مصالح مؤسسة “الجزائرية للمياه”. قائلا “هذه الإجراءات تصب في صالح المواطن انطلاقا من أن سونلغاز مجمع مواطنة”.

وكشف في سياق ذي صلة، أن مستحقات سونلغاز لدى زبائنها على المستوى الوطني بلغت أزيد من 170 مليار دينار. مضيفا أن حجم الديون عرف خلال السنوات الثلاثة الأخيرة إرتفاعا بأربعة أضعاف بسبب تداعيات جائحة كورونا. مبرزا بأن الشركة شرعت هذه السنة في عملية تحصيل الديون. داعيا المتخلفين عن تسديد هذه المستحقات إلى التقرب من المصالح التجارية لسونلغاز لتسوية وضعيتهم و الإستفادة من الإجراءات التسهيلية خاصة منها الدفع بالتقسيط.

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