سونلغاز.. فتح مصنع لإنتاج كواشف الغاز المسموم

كشف الناطق الرسمي، لـ”سونلغاز”، خليل هدنة، أن المجمع سيفتح مصنع لصناعة وإنتاج الكواشف عن الغاز المسموم القاتل. كما أوضح المتحدث، أن المصنع سيتم إنشاؤه بسواعد أبناء المجمع من مهندسين وتقنيين.

في حين، أشارت مصالح سونلغاز، إلى أنها الوحيدة من تقوم بتوزيع وتركيب هذه الكواشف على المنازل وبصفة مجانية. .

وأعلن، مجمع سونلغاز، أن في ظرف 3 أسابيع تم الشروع في تركيب وتوزيع الكواشف عن الغاز القاتل بالمدن. كما أوضحت ان البداية كانت من بوسعادة. مشيرة إلى أن العملية في مرحلتها الأولى تمس 22 ولاية من الهضاب العليا، وسيتم توزيع 500 ألف كاشف أولا، ثم 5 ملايين، وبعدها 6 ملايين، أن تصل إلى هدف22 مليون كاشف.

وستمس العملية –يضيف هدنة لإذاعة سطيف-، جميع زبائن “سونلغاز” بصفة تدريجية، ضمن مخطط وبرنامج أعدته المؤسسة على مراحل . وبالموازاة مع ذلك عملية مراقبة شبكات الغاز داخل البيوت متواصلة من طرف الاعوان وبصفة مجانية.

كما جاءت بعد المناقصة التي قامت بها سونلغاز، والكواشف ذات جودة عالية بضمان لعامين وتصدر إشارات ضوئية وصوتية. مضيفا أن اتفاقية سونلغاز مع الجامعة لتصنيع هذه الكواشف سارية العمل وهي في مراحل متقدمة كمنتوج محلي 100 بالمائة. و باشر المجمع، في تأسيس 6 مخابر للمراقبة والجودة والمتابعة في المرحلة الأولى بسطيف، و وهران والعاصمة ثم بشار، و ورقلة، و عنابة .