سونلغاز: فتح وكالات تجارية جديدة في كل الدوائر عبر الوطن

كشف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، عن فتح وكالات تجارية لمجمع سونلغاز بكل الدوائر عبر الوطن.

وأوضح عجال، أن الهدف من تنصيب وكالات جديدة تابعة لسونلغاز، هو تحسين الخدمات. والاستجابة لطلبات المواطنين والتكفل الانجع بانشغالاتهم, لافتا أن ولاية تيبازة معنية بثلاثة وكالات جديدة.

أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال أن الحكومة “تعمل باستمرار على تحسين جودة الخدمات العمومية”. في مجال الطاقة الكهربائية من خلال تخصيص أغلفة مالية مفتوحة. لتقوية الشبكة ومواجهة انخفاض الضغط أو ضعف التوتر وغيرها.

وفي اجتماع له على هامش اختتام زيارته إلى ولاية تيبازة، بالسلطات المحلية للاستماع لانشغالات المنتخبين والسلطات المحلية بخصوص قطاعه. وقدم لهم توجيهات لتحسين الخدمات المرتبطة بالطاقة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور