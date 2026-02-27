سونلغاز: فريق تقني يحلّ بنيامي لإطلاق مشروع محطتي إنتاج الكهرباء بالنيجر

حلّ اليوم الجمعة، بالعاصمة النيجرية نيامي، فريق من الخبراء التابعين لمجمّع سونلغاز، في إطار الشروع في المعاينات الميدانية الخاصة بمشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء لفائدة شركة الكهرباء النيجرية “نيجلاك”.

وحسب بيان للشركة، سيباشر الفريق التقني سلسلة من الدراسات الميدانية لتقييم جاهزية الموقع المحدد. من خلال معاينة البنية التحتية المتوفرة، ودراسة شروط الربط بالشبكة الكهربائية. والتحقق من مدى مطابقة الموقع للمعايير التقنية المعتمدة. تمهيدًا لإطلاق أشغال الإنجاز في الآجال المحددة ووفق أعلى معايير الجودة.

كما تشمل مهمة الوفد إجراء تشخيص شامل للاحتياجات في مجال المعدات الكهربائية والغازية. في إطار مقاربة متكاملة تهدف إلى مرافقة شركة “نيجلاك” في إنشاء مخزن مركزي للعتاد والتجهيزات. مخصص لدعم مشاريع إنجاز وتوسعة شبكات الكهرباء ذات التوتر العالي والمتوسط والمنخفض.

ويأتي هذا التنقل تجسيدًا لمخرجات الاجتماع التنسيقي المنعقد بتاريخ 18 فيفري الجاري عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد. بين مسؤولي مجمّع سونلغاز ونظرائهم من شركة “نيجلاك”. حيث تم الاتفاق على تسريع وتيرة العمل واستكمال الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بالمشروع. بما يضمن الانطلاق الفعلي للأشغال في أقرب الآجال.

ويتمثل المشروع في إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بمنطقة غورو باندا بالعاصمة نيامي. من خلال تركيب توربينتين غازيتين بقدرة 20 ميغاواط لكل واحدة. بما يعزّز قدرات الإنتاج ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية في جمهورية النيجر. ويساهم في تحسين نوعية الخدمة والاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة.

ويُعدّ هذا المشروع خطوة جديدة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين سونلغاز و”نيجلاك”. والتي لا تقتصر على إنجاز قدرات إنتاجية إضافية، بل تمتدّ إلى مرافقة تطوير شبكتي النقل والتوزيع، ونقل الخبرة. وتقديم برامج تكوين وبناء قدرات في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والهندسة. سواء بالحضور الميداني أو عبر آليات التكوين عن بُعد.