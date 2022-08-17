سونلغاز.. قطع الغاز بالمناطق المجانبة للنيران بالطارف وسوق أهراس كإجراء إحترازي

اتخدت شركة سونلغاز إجراءات احترازية بكل من ولايتي الطارف وسوق أهراس اللتان تشهدان حرائق مهولة خلفت عددا من الضحايا.

وحسب بيان شركة سونلغاز، فإنه على إثر نشوب حرائق بدرجة كبيرة في كل من الطارف و مناطق القالة و عين العسل و الزيتونة و بوثلجة اي الشريط الحدودي الشرقي و كذا بغابة الزعرورية المحاذية لمدينة سوق اهراس، تأهب عمال المؤسسة على مستوى استعجالي و التدخل الأول و السريع كان بالقطع العمدي للغاز و عزل المناطق المجانبة لمراكز النيران كحي 400 مسكن بسوق اهراس و مقربته لغابة الزعرورية.

كما تم اتخاذ نفس الإجراء الإحترازي بولاية الطارف، حيث تم تطبيقه بالمناطق المذكورة وذلك لأجل تامين أرواح المواطنين وممتلكاتهم و الصالح العام. يضيف البيان.

كما تم تجنيد عمال المؤسسة مدعمين بالمقاولين المعتمدين و توفير كل الامكانات البشرية المختصة و المعدات المستعملة في مثل هذه الحالات تاتي كتدعيم مقرب من لدن خلية المتابعة التي يشرف عليها شخصيا الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز.

كما شددت الشركة على ضرورة التنسيق مع مصالحها على المستوى المحلي سؤاء كان مع الهيئات العمومية أو المصالح المتواجدة في الميدان لمد يد المساعدة المختصة في كل الأحوال، مشيرة بأن مركبات المؤسسة وضعت تحت الخدمة واستعملت لإجلاء العائلات المتضررة كما هو الحال بسوق اهراس.

وأشارت سونلغاز، أن المرحلة الأولى تتمثل في تامين المناطق المتضررة جراء هذه النيران ريث اخمادها ثم الوقوف على إصلاح و بسرعة ما قد يتم اتلافه من معدات و خيوط كهربائية.