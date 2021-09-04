سونلغاز: لم يتم تسجيل أي تذبذب في توزيع الكهرباء ببسكرة

أوضحت، الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، ببسكرة، في بيان لها، اليوم السبت، أنه فور الانتهاء من إخماد النيران التي اندلعت على مستوى المحول 10/30 كيلوفولط بحي المجاهدين، تواصلت، عملية إستبدال 3 محولات التي مسها التلف.

وأفاد ذات البيان، أنه لم تسجل المؤسسة أي تذبذب في توزيع الكهرباء، وذلك من خلال التدخل السريع والفعال لفرق إستغلال الكهرباء بمديرية التوزيع.

وتجدر الإشارة، إلى أن مقر سونلغاز، شهد، مساء يوم أمس، إندلاع حريق بالمحول الكهربائي 10/30 كيلوفولط، إلا أن النيران لم تمس باقي المرافق، وذلك من خلال التدخل السريع لفرق المؤسسة، وعناصر الحماية المدنية الذين تمكنو من إخماد النيران.

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