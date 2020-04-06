سونلغاز.. لن نقطع التزويد بالكهرباء والغاز في حالة عدم تسديد الفواتير

أكد مجمع سونلغاز أنه لن يلجأ لقطع التزويد بالكهرباء والغاز في حالة عدم تسديد الفواتير.

وأفادت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنها لن تلجأ الى قطع التزويد بالكهرباء والغاز في حالة عدم تسديد الفواتير، و هذا في اطار التضامن الوطني في ظل جائحة كورونا.

كما أعلنت ذات المؤسسة تأجيل الأشغال الثانوية إلى آجال غير محددة.

ودعت المؤسسة زبائنها إلى دفع فواتيرهم عبر الوسائط الالكترونية، موضحة انه لن يكون هناك قطع مبرمج بسبب أشغال صيانة الشبكة باستثناء تلك التي تعد ضرورية.