سونلغاز: محوّلات ومراكز جديدة لإنتاج وتوزيع الكهرباء الصائفة القادمة

أطلقت مؤسسة سونلغاز العديد من المشاريع والإستثمارات من أجل إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة والكهرباء تحسبا للصائفة القادمة.

وقال خليل هدنة، الناطق الرسمي لمجمع سونلغاز في تصريح ” للنهار أونلاين”، أن هنالك العديد من الإستثمارات تحضيرا للصائفة المقبلة. من أجل رفع نقاط الضعف للصائفة الفارطة وتحسين خدمة الزبون وضمان الإستمرارية للتزويد في الكهرباء والطاقة.

وأضاف هدنة، أن الصائفة الفارطة لم يتم تسجيل إنقطاع في التيار الكهربائي بل تذبذبات بسيطة تم إصلاحها بالرغم من تسجيل ذروة تاريخية في استهلاك الكهرباء شهر جويلية الفارط. مضيفا أن الطاقة المتواجدة تفوق 25 ألف ميغاواط ومعدل الإستهلاك هو ثلث الكمية المتوفرة.

وعن المشاريع الإستثمارية لسونلغاز، كشف خليل هدنة أنه تم تخصيص مراكز جديدة، ومخططات جديدة وخطوط ومحولات جديدة عبر كل التراب الوطني. بالإضافة كذلك إلى تعزيز شبكة الكهرباء في الجنوب الكبير. والتي تخص 5 ولايات من خلال إستثمارات في إنتاج ونقل الكهرباء وتوزيعها.