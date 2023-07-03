سونلغاز: مخطط إستثنائي للتزويد بالطاقة خلال الألعاب الرياضية العربية

سطرت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز لبولوغين سونلغاز “الجزائر العاصمة” مخططا إستثنائيا لتأمين التموين بالطاقتين الكهربائية و الغازية. بالمنشآت المعنية باحتضان بطولة الألعاب الرياضة العربية 2023 المقرر إنطلاقها يوم 5 جويلية الجاري.

و حسبما جاء في بيان لهذه المديرية التابعة لشركة “سونلغاز-توزيع” أوضحت أنها سخرت لضمان السير الحسن لهذه البطولة كل من فرق تصليح الكوابل. فرق البحث عن الأعطاب، فرق التدخل و فرق الصيانة مدعمين بـ11 فرقة مقاولة أشغال الكهرباء و الغاز معتمدين لدى المؤسسة.

كما جندت سونلغاز لهذه المهمة إطارات و مهندسي المديرية لضمان نظام المناوبة 24/24 سا طيلة فترة الحدث الرياضي العربي.

و تتكفل مديرية سونلغاز للتوزيع لبولوغين بتأمين الطاقتين الغزية والكهربائية عبر ملعب 5 جويلية 1962. الذي سيشهد حفل الافتتاح واختتام البطولة، والقاعة البيضاوية. بالإضافة كذلك إلى ملحق ألعاب القوى التابع لمركب محمد بوضياف، و القاعة المتعددة الرياضات لأولاد فايت.

و أكدت مديرية سونلغاز حرصها أيضا على “التموين الجيد” بالكهرباء و الغاز عبر كل من الفندق الأولمبي بدالي إبراهيم فندق شيراطون نادي الصنوبر. بالإضافة كذلك إلى فندق الأوبرج بعين البنيان وفندق هوليداي بشراقة. حيث من المقرر أن تقيم الفرق العربية المعنية بهذه البطولة.

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