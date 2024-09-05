سونلغاز: مخطط استثنائي لضمان استمرارية الخدمة خلال انتخابات 7 سبتمبر

سطرت سونلغاز مخططا استثنائيا يتعلق بضمان استمرارية تزويد المواطنين والمؤسسات بالطاقة. تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر الجاري. حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للمجمع العمومي.

و أوضح البيان، أنه “تحسبا للانتخابات الرئاسية التي سيتم تنظيمها بتاريخ 7 سبتمبر 2024. ومساهمة من سونلغاز في إنجاح هذا الموعد الوطني الهام، تلتزم سونلغاز بضمان استمرارية تزويد المواطنين والمؤسسات بالطاقة. الكهربائية والغازية في أحسن الظروف”.

وفي هذا الاطار، يضيف البيان، “سطرت سونلغاز مخططا استثنائيا يتعلق بتجنيد فرقها الخاصة عبر كل مديريات التوزيع من بينها فرق التدخل السريع. في حال وقوع أي خلل يتعلق بالتوزيع”.

كما تم تخصيص فرق لضمان نظام المناوبة 24/24 ساعة طيلة فترة الاستحقاقات الوطنية، مع وضع مركز الاتصال 3303 تحت تصرف كل الزبائن, وفقا للمصدر ذاته.