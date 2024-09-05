سونلغاز: مخطط خاص لضمان إستمرارية الخدمة يوم الإنتخابات

سطرت ناحية التوزيع للجزائر، التابعة للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز-توزيع”. مخططا خاصا لضمان إستمرارية التزود بالطاقة. تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر الجاري.

وحسب بيان لمجمع سونلغاز، فإنه ولضمان السير الجيد للعملية الانتخابية وتفادي أي إنقطاعات في التيار الكهربائي قد تعرقلها. قامت ناحية التوزيع للجزائر بتسطير مخطط “متكامل ومتعدد الجوانب”. من خلال تجنيد 79 إطارا و300 عون ضمن فرق المناوبة والتدخل الحاضرة ميدانيا 24/24 ساعة. قبل وأثناء وبعد يوم الاقتراع.

وضمن هذا المخطط، تم تعزيز عمليات الصيانة الوقائية في جميع شبكات الكهرباء والمحطات الرئيسية والتأكد من جاهزية المعدات والأجهزة الكهربائية التي تعتمد عليها المراكز الانتخابية. حيث قامت الشركة بصيانة 612 محول كهربائي.