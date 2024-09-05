إعــــلانات
الوطني

سونلغاز: مخطط خاص لضمان إستمرارية الخدمة يوم الإنتخابات

بقلم أمينة داودي
سونلغاز: مخطط خاص لضمان إستمرارية الخدمة يوم الإنتخابات
  • 60
  • 0

سطرت ناحية التوزيع للجزائر، التابعة للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز-توزيع”. مخططا خاصا لضمان إستمرارية التزود بالطاقة. تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر الجاري.

وحسب بيان لمجمع سونلغاز، فإنه ولضمان السير الجيد للعملية الانتخابية وتفادي أي إنقطاعات في التيار الكهربائي قد تعرقلها. قامت ناحية التوزيع للجزائر بتسطير مخطط “متكامل ومتعدد الجوانب”. من خلال تجنيد 79 إطارا و300 عون ضمن فرق المناوبة والتدخل الحاضرة ميدانيا 24/24 ساعة. قبل وأثناء وبعد يوم الاقتراع.

وضمن هذا المخطط، تم تعزيز عمليات الصيانة الوقائية في جميع شبكات الكهرباء والمحطات الرئيسية والتأكد من جاهزية المعدات والأجهزة الكهربائية التي تعتمد عليها المراكز الانتخابية. حيث قامت الشركة بصيانة 612 محول كهربائي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/p1ycy
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر